ФТАР: ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в прежние сроки из-за желания Швеции провести турнир

Проведение ближайшего чемпионата Европы было запланировано на конец марта в турецкой Анталье. Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что уже принято окончательное решение о переносе ЧЕ-2018 с весны на позднюю осень, когда завершится срок годичной дисквалификации федераций семи стран континента, где не менее трех спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Речь идет о Турции, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, России и Украине.

«Я никогда не говорил, что чемпионат Европы 2018 года будет перенесен на другие сроки, — заметил Агапитов. — Я говорил, что существует такой план, так как Турция, которая является хозяйкой соревнований, тоже отстранена на год. На исполкоме Международной федерации было озвучен вариант переноса чемпионата Европы на позднюю осень, и эта информация исходила от президента европейской федерации. И соответственно я эту информацию на недавней пресс- конференции и озвучил».

«Я ничего не придумывал, эта новость, повторюсь, была озвучена на исполкоме международной федерации, — продолжил собеседник агентства. — Но потом, видимо, что-то поменялось, другие страны предложили взять на себя проведение чемпионата Европы в первоначальные сроки. Нашлась Швеция, которая готова провести. Поэтому сейчас исполком Европейской федерации тяжелой атлетики проголосовал за то, чтобы не передвигать сроки проведения турнира».