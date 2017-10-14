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ЧЕ-2018 по тяжелой атлетике пройдет весной, сборная РФ пропустит его из-за дисквалификации

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) не намерена менять сроки проведения чемпионата Европы — 2018 ради того, чтобы в нем смогли выступить сборные стран, чьи федерации были дисквалифицированы на один год за нарушения большим количеством спортсменов антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС вице-президент EWF Ян Таалтс.

14 октября в Албании проходит очередной конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики. Одним из пунктов повестки стало обсуждение ситуации, связанной с годичной дисквалификацией федераций семи стран континента, где не менее трех спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Речь идет об Армении, Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, России, Турции и Украине. Проведение ближайшего чемпионата Европы было запланировано на конец марта в турецкой Анталье.

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«На конгрессе было принято решение провести ближайший чемпионат Европы в те сроки, которые были спланированы заранее, — заметил собеседник ТАСС. — Следовательно, семь отстраненных сборных не примут в этом турнире участие. В связи с тем, что Турция также лишена права выступить, она не будет хозяйкой соревнований. Скорее всего, местом проведения чемпионата Европы — 2018 станет шведский Хальмстад».

Окончательное решение о месте проведения ЧЕ-2018 будет принято в конце октября после встречи руководства EWF с президентом Федерации тяжелой атлетики Швеции.

Сборные России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции, Украины, а также Китая и Казахстана не смогут выступить и на чемпионате мира, который пройдет в конце ноября — начале декабря в американском Анахайме.

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