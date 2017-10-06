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14:39 (мск), источник: ТАСС

Агапитов: Cанкции в отношении российской тяжелой атлетики могут быть смягчены

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) может смягчить санкции в отношении российской тяжелой атлетики, если примет доводы национальной федерации. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

30 сентября в Бухаресте исполком IWF на основе доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. При этом только сборная России уже отбыла наказание за эти нарушения, она не была допущена к участию в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Мы не получили от международной федерации официального документа, в котором прописаны все детали нашего отстранения, — сказал Агапитов. — На исполкоме было объявлено, что это должно произойти в течение двух недель, то есть мы ориентируемся на середину октября. Но пока по каждой стране идет детализированное обсуждение, в том числе и по нашей».

Глава федерации выразил надежду, что IWF учтет его доводы и смягчит санкции. «На исполкоме я предложил, чтобы по России, которая была единственной страной, не принимавшей участие в Олимпийских играх, вопрос рассматривался отдельно. Тем более что на окончательное решение должна влиять сегодняшняя ситуация, которая была не указана в докладе комиссии. Не было информации об изменениях, которые произошли за последние полтора-два года. Я хочу подчеркнуть, что у нас нет систематических нарушений, как это было раньше, когда они повторялись из года в год», — сказал он.

Агапитов пояснил, что он не смог принять участие в голосовании исполкома по вопросу отстранения сборной России, поскольку являлся заинтересованным лицом.

Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Таким образом, сборная России должна пропустить чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

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