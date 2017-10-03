«Мы должны ответить за ошибки прошлого»
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), чемпион мира-1997 Максим Агапитов — о проблемах в своем виде спорта.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Бухаресте прошло заседание Исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), на котором за системные допинговые нарушения было принято решение на год дисквалифицировать девять национальных федераций, включая ФТАР. Вскоре по прилету в Москву Агапитов рассказал, почему было принято такое решение и какое теперь будущее у тяжелой атлетики.
КАК МОЖНО АПЕЛЛИРОВАТЬ, КОГДА У ТЕБЯ ДЕСЯТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБ
— Месяц назад в одном из комментариев вы критически отозвались о слухах о возможной дисквалификации ФТАР. Почему?
— Я весь этот год провел в разъездах, объяснял всем, что мы меняемся, рассказывал, какую работу проделали. Отношение к нашей федерации сейчас совсем другое, за последние 10 месяцев было сделано больше, чем за прошлые 10 лет. Яркое свидетельство тому — мое избрание в исполком IWF. То есть, нам уже доверяют. Мы, в свою очередь, открыты для всех. Приглашаем к себе все антидопинговые агентства, у нас были президент и генеральный секретарь оргкомитета предстоящего чемпионата мира в Анахайме. Показали им базу, предоставили всю документацию, чтобы не было ни малейших сомнений по поводу нашей «чистоты». Они заверили, что ждут нас.
— Увы, не дождутся.
— Сейчас проблем нет. Но нас наказывают за прошлое. Мы должны ответить за это. И должны держать этот удар. Как можно апеллировать, когда у тебя десять положительных проб по итогам перепроверок Игр в Пекине и Лондоне?
— Но ФТАР и так пропустила Олимпийские игры в Рио. То есть, наши спортсмены свое наказание уже отбыли.
— На заседании исполкома я изо всех сил пытался это объяснить. Мне в виде исключения даже позволили выступить дважды. Однако юрист разъяснил, что пропуск Олимпиады и нынешняя дисквалификация — две разные истории. Если брать Рио, то в 2015 году у нас было сразу семь положительных
Сейчас же реализовались итоги тбилисского заседания исполкома. Тогда, 22 июля, было принято решение применить санкции к федерациям, которые имеют системные допинговые нарушения — то есть более трех положительных проб. В борьбе за будущий чистый спорт пострадали не только мы, но и еще восемь стран.
— Говоря иначе, для того, чтобы мы выступили на этом чемпионате мира, ничего сделать было невозможно?
— Мы и так добились больше, чем могли. Отработали на 200 процентов. Положа руку на сердце, могу сказать: ничего большего сделать было нельзя.
МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫСТУПИМ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ-2018
— Как принималось окончательное решение по поводу годичной дисквалификации федераций? Было голосование?
— На финальном этапе нас с представителем Казахстана попросили выйти. Дело в этических соображениях, мы заинтересованные лица, так что это объяснимо. Минут 40 шло обсуждение, а потом мы узнали итоговое решение.
— Проясните: отстранены только взрослые спортсмены?
— Все.
— Но ведь объявлено, что Россия выступит на предстоящем молодежном чемпионате Европы в Албании.
— Тут нам пошли навстречу. Спортсмены уже вызваны, билеты куплены, гостиницы забронированы. Да и дисквалификация же, по сути, еще не началась.
— А какой день будет точкой отсчета?
— Письма с мотивировкой пока нет, ждем его в течение двух недель. Поэтому пока не ясна и дата начала дисквалификации, и сумма штрафа.
— Возможен ли
— Я думал об этом, но с IWF пока не общался. Если честно, вряд ли есть
— Чемпионат Европы-2018 мы пропускаем точно?
— Нет. В Бухаресте я общался с президентом Европейской федерации тяжелой атлетики, и он сказал, что в виду столь необычной ситуации чемпионат Европы, может быть, будет перенесен с марта на позднюю осень. Все ведь заинтересованы в высокой конкуренции. Иначе просто не будет спонсоров.
ВОЗМОЖНА НОВАЯ СМЕНА КАТЕГОРИЙ
— Давайте начистоту. Если на улице у любого прохожего спросить, возможно ли побеждать без допинга в тяжелой атлетике, он скажет: нет. Знакомые штангисты тоже уверяли меня в этом, говоря, что в разных странах — свои средства. И китайские, например, до недавнего времени не ловились. Верите, что в вашем виде спорта можно побеждать «чистым»?
— Во всех
— У вас есть уверенность в нынешней антидопинговой системе? Верите ли вы, что нынешних чемпионов с новыми методами обнаружения допинга через восемь лет не будут также повально ловить?
— Гадать, что будет завтра — неправильно. Главное — начать с себя. У нас есть конкретная проблема и нужно ее решать. А предполагать, что там в других странах…
— Хорошо, простой вопрос: вы уверены, что все чемпионы Игр в Бразилии «чистые»?
— Кто я такой, чтобы делать
— На ваш взгляд, нынешняя нормативная сетка разрядов соответствует возможностям абсолютно чистого спортсмена? Не может ли стремление получить, например, звание мастера спорта быть катализатором в применении запрещенных веществ?
— Вы озвучиваете вещи, которые действительно искушают спортсменов. И такие, наверное, будут всегда. Как член исполкома IWF могу вам сказать, что эти пробелы беспокоят весь мир. Допустим, в категории до 85 кг Илья Ильин из Казахстана устанавливал мировой рекорд по юниорам — 216 кг. Но по результатам повторного анализа проб, взятых на Играх в Пекине и Лондоне, у него нашли запрещенные вещества. Встает вопрос: что делать с тем юниорским рекордом? Гипотетически можно предположить, что и юниором он был «грязный». Но какие у кого есть доказательства?
— Пора возвращаться к пройденному — менять весовые категории и начинать все с нуля?
— Такой вопрос стоял и на этом заседании исполкома, но решение пока не принято. Создана комиссия, которая будет изучать этот вопрос. И, по логике вещей, смена категорий должна быть.
ЗАЩИТЫ «ЧИСТЫХ» — ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
— Проходила информация, будто у российских тяжелоатлетов в этом году ни одной положительной пробы. Это правда?
— Есть нарушение у 17-летней девочки. Фуросемид. Она обвинила подругу по команде, что ей его подсыпали. После этого инцидента мы решили в столь неоднозначных случаях использовать полиграф. Так вот, этот случай идет в зачет международных тестов.
Одна спортсменка завершила карьеру, но не объявила об этом, и когда к ней пришел
Поймите, мы очень заинтересованы в чистоте наших спортсменов. Сами просим приезжать антидопинговые агентства на все старты. Очень хотели, чтобы проверили всех призеров чемпионата России. В итоге у большинства взяли пробы — и ни одна не дала положительный результат. Это же приятный звоночек.
Мы принимаем самые разные меры. Например, бывают случаи, когда спортсмены, узнав о внезапном
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