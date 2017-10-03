Мутко: Желание сохранить тяжелую атлетику в ОИ стало причиной дисквалификаций федераций

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В минувшую субботу в Бухаресте прошел исполком IWF, по итогам которого было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где не менее трех спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Таким образом, сборная России пропустит чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

«Что касается тяжелой атлетики, то все понятно, — признался Мутко. — На это надо смотреть правильно, это касается не только России, но и других стран. Мне абсолютно понятно решение Международной федерации тяжелой атлетики, другого она и не могла принять. Единственное, оно с юридической точки зрения не совсем целесообразно».

«Если брать сборную России, то она уже пострадала, поскольку не участвовала в Олимпийских играх, она уже наказана, — продолжил вице-премьер. — Решение же было принято после Рио-2016. Нас уже наказали, а сейчас опять к этому возвратились».

Мутко считает, что сейчас перед IWF стоит вопрос о том, останется ли тяжелая атлетика вообще в олимпийской семье. «В этом плане решение правильное, оно поможет сохраниться в программе Олимпиады в Токио», — считает вице-премьер.

IWF, которая в последние годы столкнулась с многочисленными допинговыми проблемами, до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о путях выхода из кризиса, а также проделанной в этом направлении работе, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе. На недавнем заседании исполкома МОК сократил тяжелой атлетике число квот на Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил.