Мутко: Желание сохранить тяжелую атлетику в ОИ стало причиной дисквалификаций федераций
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о годичной дисквалификации ряда национальных федераций, в том числе и Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), было вполне ожидаемым и вызвано желанием сохранить свой вид спорта в программе Олимпийских игр. Об этом сообщил журналистам
вице-премьер Виталий Мутко.
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В минувшую субботу в Бухаресте прошел исполком IWF, по итогам которого было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где не менее трех спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки
«Что касается тяжелой атлетики, то все понятно, — признался Мутко. — На это надо смотреть правильно, это касается не только России, но и других стран. Мне абсолютно понятно решение Международной федерации тяжелой атлетики, другого она и не могла принять. Единственное, оно с юридической точки зрения не совсем целесообразно».
«Если брать сборную России, то она уже пострадала, поскольку не участвовала в Олимпийских играх, она уже наказана, — продолжил
Мутко считает, что сейчас перед IWF стоит вопрос о том, останется ли тяжелая атлетика вообще в олимпийской семье. «В этом плане решение правильное, оно поможет сохраниться в программе Олимпиады в Токио», — считает
IWF, которая в последние годы столкнулась с многочисленными допинговыми проблемами, до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о путях выхода из кризиса, а также проделанной в этом направлении работе, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе. На недавнем заседании исполкома МОК сократил тяжелой атлетике число квот на Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил.
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