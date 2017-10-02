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2 октября 2017, 1:50 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

ЧМ по тяжелой атлетике 2018 года среди юниоров перенесен из КНДР в Узбекистан

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров примет Узбекистан, а не КНДР. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Данное решение было принято на заседании исполкома IWF, завершившемся в воскресенье в Бухаресте. О причинах переноса турнира не сообщается. КНДР получила право принять мировое первенство два года назад, турнир должен был пройти в Пхеньяне.

В субботу по итогам исполкома ИВФ отстранила Федерацию тяжелой атлетики России, а также Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции, Болгарии и Украины на год от международных стартов.
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