ЧМ по тяжелой атлетике 2018 года среди юниоров перенесен из КНДР в Узбекистан

Данное решение было принято на заседании исполкома IWF, завершившемся в воскресенье в Бухаресте. О причинах переноса турнира не сообщается. КНДР получила право принять мировое первенство два года назад, турнир должен был пройти в Пхеньяне.

В субботу по итогам исполкома ИВФ отстранила Федерацию тяжелой атлетики России, а также Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции, Болгарии и Украины на год от международных стартов.