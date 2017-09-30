Белорусские тяжелоатлеты дисквалифицированы на год и пропустят ЧМ-2017

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Это решение было принято в процессе повторного анализа допинг-проб Олимпийских игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Таким образом, белорусские штангисты начиная с октября 2017 года не смогут участвовать в международных соревнованиях. В частности, наши спортсмены пропустят чемпионат мира 2017 года, который пройдет в американском Анахайме с 28 ноября по 5 декабря.

Как пояснил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович, это решение IWF было ожидаемым. Информация о возможной дисквалификации белорусской команды появилась более года назад, поэтому нынешний вердикт не является какой-то сенсацией. Представитель Минспорта также отметил, что в Беларуси ведется непримиримая борьба с допингом, с тем, чтобы соперничество на спортивных аренах было чистым и честным.

Кроме белорусов от международных соревнований также на год отстранены тяжелоатлеты России, Украины, Армении, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Китая и Турции.