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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/31180813/
30 сентября 2017, 20:15 | Летние: Тяжелая атлетика | БЕЛТА

Белорусские тяжелоатлеты дисквалифицированы на год и пропустят ЧМ-2017

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на год отстранил Белорусский тяжелоатлетический союз от международных стартов за допинговые нарушения. Такая информация размещена на официальном сайте IWF, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это решение было принято в процессе повторного анализа <nobr>допинг-проб</nobr> Олимпийских игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Таким образом белорусские штангисты начиная с октября 2017 года не смогут участвовать в международных соревнованиях. Увеличить
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Это решение было принято в процессе повторного анализа допинг-проб Олимпийских игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Таким образом, белорусские штангисты начиная с октября 2017 года не смогут участвовать в международных соревнованиях. В частности, наши спортсмены пропустят чемпионат мира 2017 года, который пройдет в американском Анахайме с 28 ноября по 5 декабря.

Как пояснил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович, это решение IWF было ожидаемым. Информация о возможной дисквалификации белорусской команды появилась более года назад, поэтому нынешний вердикт не является какой-то сенсацией. Представитель Минспорта также отметил, что в Беларуси ведется непримиримая борьба с допингом, с тем, чтобы соперничество на спортивных аренах было чистым и честным.

Кроме белорусов от международных соревнований также на год отстранены тяжелоатлеты России, Украины, Армении, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Китая и Турции.

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