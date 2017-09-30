Белорусские тяжелоатлеты дисквалифицированы на год и пропустят ЧМ-2017
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на год отстранил Белорусский тяжелоатлетический союз от международных стартов за допинговые нарушения. Такая информация размещена на официальном сайте IWF, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Это решение было принято в процессе повторного анализа
Как пояснил корреспонденту БЕЛТА
Кроме белорусов от международных соревнований также на год отстранены тяжелоатлеты России, Украины, Армении, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Китая и Турции.
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