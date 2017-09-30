Мимо чемпионата мира. Штангисты снова вне игры

Сборные этих стран пропустят предстоящий чемпионат мира.

Вслед за Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро российские тяжелоатлеты пропустят еще один ключевой старт — чемпионат мира, который 28 ноября — 5 декабря пройдет в американском Анахайме. Слухи о таком развитии событий ходили почти месяц, но теперь, после сегодняшнего заседания исполкома IWF, это задокументировано официально.

Сообщение на официальном сайте IWF говорит о том, что Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Молдавия, Казахстан, Турция и Украина отстранены на год. Непонятно, правда, какая дата станет точкой отсчета, но главный старт все эти команды пропустят совершенно точно. Причина понятна: у всех этих команд по три и более положительных допинг-проб в течение года. При этом речь идет не о свежих нарушениях, а о результативной перепроверке проб Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, но «приветы из прошлого» тоже считаются. И отвечать за них нынешнему поколению.

Решения о коллективной ответственности всегда несправедливы. Нет ничего логичного в том, чтобы сильнейшая женщина планеты Татьяна Каширина страдала сейчас за чьи-то нарушения девятилетней давности. При этом самая большая насмешка в том, что получившие медали в Пекине и все причитающие за это награды и поощрения россияне, которые позже были уличены в нарушении антидопинговых правил, не пострадают никак. Никаких мер с точки зрения закона по отношению к ним принять невозможно.

Вот только IWF сейчас не до справедливости и чьих-то внутренних проблем. Международная федерация отчаянно борется за сохранение своего вида спорта в олимпийской программе и готова принести в жертву кого угодно. С тонущей лодки нужно кого-то сбросить, иначе ко дну пойдут вообще все. И кто от этого выиграет? А так есть надежда, что все наладится и устаканится. Хотя тяжелая атлетика настолько плотно ассоциируется с допингом, что верить в светлое олимпийское будущее этого вида спорта тяжело. Выплывет IWF или нет — это один вопрос.

Другой в том, где к тому моменту будет российская тяжелая атлетика. Всего за сутки до заседания исполкома международной федерации появилась информация о расширенном составе сборной России на предстоящий чемпионат мира. В заявку вошли десять женщин и десять мужчин. Можете представить, в каком они сейчас настроении? Захотят ли самые талантливые штангисты страны продолжать карьеру в штанге, после второго чувствительного удара под дых подряд? И где гарантии, что на следующий год не будет третьего? Не лучше ли уйти в силовой экстрим или набирающий большую популярность кроссфит? Там и соревнования, и деньги, и уверенность в завтрашнем дне.

В общем, Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) во главе с ее президентом Максимом Агапитовым не позавидуешь. Ему предстоит провести огромную работу на двух фронтах, при этом еще непонятно, где будет тяжелее. Задача номер один сейчас — вернуться на международную арену. Но с IWF у нас, вроде бы, нормальные отношения, ее руководитель Тамаш Аян тепло отзывается о России, вот только десять положительных после перепроверки допинг-проб говорят сами за себя. Санкции ведь полагаются уже за три. И наказывают не только нас, а всех провинившихся. Если к следующему чемпионату мира не всплывет еще что-то страшное, Россия на нем с большой долей вероятности выступит. То есть, для решения этой задачи — безусловно, ключевой — и делать то ничего особенного не нужно.

А вот сохранить команду и мотивацию у каждого из ее членов будет непросто. Часть атлетов признавалась, что после отстранения команды от Игр-2016 они, будучи в расцвете сил, всерьез задумывались завершать карьеру. Наверняка те же мысли будут посещать их и сейчас. И далеко не факт, что во второй раз они примут решение в пользу тяжелой атлетики. Некоторые спортсмены фактически отбыли двухлетнюю профилактическую дисквалификацию. Тех, кто решит сменить вид деятельности, вполне можно понять. Тем, кто останется и постарается доказать несправедливость нынешних решений на помосте — огромный респект. Не сломаться после такого — пример мужества и огромного стремления к победе.