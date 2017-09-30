Мимо чемпионата мира. Штангисты снова вне игры
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) приостановил членство федераций России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, Турции и Украины.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборные этих стран пропустят предстоящий чемпионат мира.
Вслед за Олимпийскими играми в
Сообщение на официальном сайте IWF говорит о том, что Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Молдавия, Казахстан, Турция и Украина отстранены на год. Непонятно, правда, какая дата станет точкой отсчета, но главный старт все эти команды пропустят совершенно точно. Причина понятна: у всех этих команд по три и более положительных
Решения о коллективной ответственности всегда несправедливы. Нет ничего логичного в том, чтобы сильнейшая женщина планеты Татьяна Каширина страдала сейчас за
Вот только IWF сейчас не до справедливости и
Другой в том, где к тому моменту будет российская тяжелая атлетика. Всего за сутки до заседания исполкома международной федерации появилась информация о расширенном составе сборной России на предстоящий чемпионат мира. В заявку вошли десять женщин и десять мужчин. Можете представить, в каком они сейчас настроении? Захотят ли самые талантливые штангисты страны продолжать карьеру в штанге, после второго чувствительного удара под дых подряд? И где гарантии, что на следующий год не будет третьего? Не лучше ли уйти в силовой экстрим или набирающий большую популярность кроссфит? Там и соревнования, и деньги, и уверенность в завтрашнем дне.
В общем, Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) во главе с ее президентом Максимом Агапитовым не позавидуешь. Ему предстоит провести огромную работу на двух фронтах, при этом еще непонятно, где будет тяжелее. Задача номер один сейчас — вернуться на международную арену. Но с IWF у нас, вроде бы, нормальные отношения, ее руководитель Тамаш Аян тепло отзывается о России, вот только десять положительных после перепроверки
А вот сохранить команду и мотивацию у каждого из ее членов будет непросто. Часть атлетов признавалась, что после отстранения команды от Игр-2016 они, будучи в расцвете сил, всерьез задумывались завершать карьеру. Наверняка те же мысли будут посещать их и сейчас. И далеко не факт, что во второй раз они примут решение в пользу тяжелой атлетики. Некоторые спортсмены фактически отбыли двухлетнюю профилактическую дисквалификацию. Тех, кто решит сменить вид деятельности, вполне можно понять. Тем, кто останется и постарается доказать несправедливость нынешних решений на помосте — огромный респект. Не сломаться после такого — пример мужества и огромного стремления к победе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter