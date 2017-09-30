IWF разрешила российским штангистам выступать на молодежном и юношеском ЧЕ-2017

«Максим Агапитов [глава Федерации тяжелой атлетики России] только что решил вопрос участия наших молодых спортсменов в первенстве Европы, которое пройдет в октябре этого года», — заметил Разумов.

В субботу Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира.

Первенство Европы по тяжелой атлетике, на котором выступят юношеские и молодежные сборные, пройдет с 15 по 22 октября в Албании.