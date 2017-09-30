IWF отстранила на год Федерацию тяжелой атлетики России, сборная РФ не выступит на ЧМ
МОСКВА, 30 сен —
Р-Спорт. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России и федерации еще восьми стран на один год за допинговые нарушения, что не позволит сборной России принять участие в чемпионате мира-2017, сообщается на официальном сайте IWF.
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Такое решение принято исполкомом IWF в Бухаресте, оно вступит в силу в середине октября. Помимо ФТАР отстранены федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.
«Исполком сегодня единогласно принял решение, что национальные федерации, у которых выявлено не менее трех нарушений антидопинговых правил после перепроверки проб спортсменов с Игр 2008 и 2012 годов, должны быть отстранены на один год. В настоящее время это федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, России, Турции и Украины», — говорится в сообщении.
«Мы четко дали понять, что количество
Он добавил, что IWF «не повернется спиной» к отстраненным федерациям. «Мы продолжим работать с ними, Всемирным антидопинговым агентством и национальными антидопинговыми агентствами, чтобы поддерживать борьбу с допингом», — добавил он.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2017 пройдет в конце ноября — начале декабря в Анахайме (США).
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