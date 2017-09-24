Определены семь российских штангисток для выступления на ЧМ в США
МОСКВА, 24 сен —
Р-Спорт, Олег Богатов. Тренерский штаб женской сборной России по тяжелой атлетике принял решение по семи участницам предстоящего чемпионата мира в Анахайме (США), на еще одно место претендуют три спортсменки, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Николай Колесников.
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Чемпионат мира пройдет в США в период с 27 ноября по 5 декабря. Россиянки будут представлены на турнире восемью спортсменками.
«Определены семь девушек, которые выступят на чемпионате мира в США, — сказал в телефонном разговоре Колесников. — Это Наталья Хлесткина (весовая категория до 58 кг), Татьяна Алеева, Тима Туриева (обе — до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг)».
«На еще одно место в команде претендуют три спортсменки, — продолжил собеседник агентства. — Это Мария Петрова (весовая категория до 75 килограммов), Ксения Пасхина (весовая категория свыше 75 кг) и Алла Кайтукова (до 69 кг). Одна из них будет выбрана в качестве основной участницы, а две — запасными».
На чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне (США) россиянки в сумме двоеборья завоевали одну золотую медаль (Каширина), одну серебряную (Туриева) и одну бронзовую (Романова).
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