Определены семь российских штангисток для выступления на ЧМ в США

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Чемпионат мира пройдет в США в период с 27 ноября по 5 декабря. Россиянки будут представлены на турнире восемью спортсменками.

«Определены семь девушек, которые выступят на чемпионате мира в США, — сказал в телефонном разговоре Колесников. — Это Наталья Хлесткина (весовая категория до 58 кг), Татьяна Алеева, Тима Туриева (обе — до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг)».

«На еще одно место в команде претендуют три спортсменки, — продолжил собеседник агентства. — Это Мария Петрова (весовая категория до 75 килограммов), Ксения Пасхина (весовая категория свыше 75 кг) и Алла Кайтукова (до 69 кг). Одна из них будет выбрана в качестве основной участницы, а две — запасными».

На чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне (США) россиянки в сумме двоеборья завоевали одну золотую медаль (Каширина), одну серебряную (Туриева) и одну бронзовую (Романова).