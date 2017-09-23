Тяжелоатлет Моради побил державшийся 18 лет мировой рекорд на турнире в Ашхабаде
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Чемпион Олимпийских игр 2016 года по тяжелой атлетике Сохраб Моради побил мировой рекорд на Азиатских играх в помещениях, которые проходят в Ашхабаде.
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Моради, выступающий в весовой категории до 94 кг, по сумме двух упражнений набрал 413 кг (185 в рывке + 228 в толчке). Иранец превзошел достижение уроженца Цхинвала Акакиоса Какиашвилиса (Кахи Кахиашвили), который в статусе спортсмена сборной Греции в 1999 году показал результат 412 кг.
«Это результат многих лет упорного труда, я счастлив, что мои усилия принесли свои плоды. Одной из моих целей как спортсмена было завоевание золота Олимпиады. Но это (мировой рекорд) также важно, поскольку я действительно хотел его обновить», — сказал 29-летний иранец, которого цитирует Insidethegames.
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