Садыкова — чемпионка Азиатских игр «Ашхабад-2017» по тяжелой атлетике
Асем принесла Казахстану десятое золото на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
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Казахстанкая тяжелоатлетка Асем Садыкова стала золотым медалистом V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
Спортсменка из Казахстана первенствовала в весовой категории до 69 кг. В сумме двоеборья Садыкова набрала 222 кг (96+126). На килограмм меньше подняла представительница Фиджи Аполония Вайвай, которая в итоге заняла второе место. Тройку лучших замкнула тяжелоатлетка из Филиппин Кристел Макрохон (209 кг в сумме). Золото Асем — десятое для Казахстана на Азиатских играх «Ашхабад-2017».
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