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22 сентября 2017, 16:15 | Летние: Тяжелая атлетика | Prosports.kz

Садыкова — чемпионка Азиатских игр «Ашхабад-2017» по тяжелой атлетике

Асем принесла Казахстану десятое золото на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

<span class=error>Асем</span> принесла Казахстану десятое золото на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Увеличить
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Казахстанкая тяжелоатлетка Асем Садыкова стала золотым медалистом V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Спортсменка из Казахстана первенствовала в весовой категории до 69 кг. В сумме двоеборья Садыкова набрала 222 кг (96+126). На килограмм меньше подняла представительница Фиджи Аполония Вайвай, которая в итоге заняла второе место. Тройку лучших замкнула тяжелоатлетка из Филиппин Кристел Макрохон (209 кг в сумме). Золото Асем — десятое для Казахстана на Азиатских играх «Ашхабад-2017».

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