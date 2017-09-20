Подобедова о натурализации: В тяжелой атлетике никто за спортсменами не «охотится». Атлеты сами ищут условия для личного роста

— Светлана, сейчас активно обсуждается вопрос касательно натурализации спортсменов в Казахстане. Вы сами прошли через это. Хотелось бы услышать ваше мнение.

— Во-первых, хочу сказать, что болезненным это процесс является лишь в постсоветских странах. Большинство государств не видят в этом ничего предосудительного, и я с ними согласна. Когда к нам приезжает талантливый врач, который один из немногих может делать сложнейшую операцию на сердце, к примеру, то, я думаю, никто не будет против того, что он примет казахстанское гражданство, будет работать в Казахстане и приносить пользу обществу.

В тяжелой атлетике никто за спортсменами не бегает, не «охотится». Атлеты сами решают, если их не устраивает что-то в родной федерации — они ищут те условия, которые позволят им прогрессировать, расти. В моем случае, я выбрала Казахстан.

— Что касается лично вас, какая страна является вашей Родиной?

— На этот вопрос я отвечу однозначно, это Казахстан. Да, я родилась в России, оттуда мои предки, но я осознано выбрала Казахстан. Свое будущее и будущее своего ребенка я связываю только с нашей страной. На это есть множество причин. Помимо того, что Казахстан сегодня это развитое государство, так еще здесь живут просто удивительные люди — открытые, добрые, настоящие! Пусть на сегодняшний день я и отошла от большого спорта, полностью растворилась в таком замечательном периоде, как материнство, но у меня уже есть четкие планы, чем я планирую заняться после декрета.

С первых дней моего пребывания в Казахстане, меня приняли как свою — поддерживали, помогали. Отдельное спасибо за это Федерации тяжелой атлетики, которая даже в такое непростое время, как 2016 год и вся эта история с допингом, не только не бросила меня в трудной ситуации, но и добилась сохранения всех неолимпийских наград.

Хочу отметить, что благодаря квалифицированной помощи Федерации Майя, Зульфия и я сохранили все свои титулы чемпионов мира, континента и другие награды. Эти награды принадлежат Казахстану.

— В последнее время в связи со слухами о натурализации российских спортсменов в СМИ подвергается критике работа тренерского штаба Федерации…

— Да, не без этого, но мне сложно назвать это критикой, так как критика должна иметь под собой почву, а не просто домыслы и рассуждения. Скажу по своему опыту, атлет сам решает свое будущее, ему нужно только доказать способность конкурировать. Никто за ними не бегает и, тем более, не преследует цель вытеснить своих же штангистов. Это просто глупо. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Тренеру следует готовить спортсменов, спортсменам — тренироваться и выступать.

— Каким вы видите будущее тяжелой атлетики в Казахстане?

— Тяжелая атлетика в нашей Республике, несомненно, является спортом номер один. Ярчайшее тому доказательство это выступление нашей команды в Рио, где мы, можно сказать вторым составом, завоевали шесть медалей из 16-ти. В этом году радует наша молодежь — на юношеском чемпионате мира в Бангкоке наша сборная стала третьей. Отлично выступила наша команда и на чемпионате Азии среди юношей и юниоров в Катманду, и на Универсиаде 2017.

Я, как человек, погруженный в реалии большого спорта и не понаслышке знающий о всех процессах, которые происходят в тяжелой атлетике Казахстана, могу с уверенностью сказать, что все сегодняшние результаты нашей сборной тесно связаны с личным вовлечением в дела руководителей НОК и ФТА. Вы только посмотрите, какие изменения произошли за последние четыре года — усиленное развитие спорта в регионах, активное участие нашего менеджмента в мировом спорте — все это работает и уже сейчас начало приносить свои плоды. Поэтому, я уверенна, что у нашего спорта светлое будущее!