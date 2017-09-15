Тяжелая атлетика не будет исключена из программы летней Олимпиады-2020
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Соревнованиям по тяжелой атлетике не грозит исключение из программы летних Олимпийских игр 2020 года в связи с ситуацией с допингом, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Ранее МОК сообщал, что Международная федерация тяжелой атлетики должна до декабря нынешнего года продемонстрировать приверженность борьбе с допингом в своем виде спорта.
«Нет, эта информация неверна», — сказал Бах, которого цитирует Insidethegames.
Как отмечает издание, он также добавил, что статус тяжелой атлетики как олимпийского вида спорта на Играх 2024 года пока не подтвержден.
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