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15 сентября 2017, 18:32 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Тяжелая атлетика не будет исключена из программы летней Олимпиады-2020

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Соревнованиям по тяжелой атлетике не грозит исключение из программы летних Олимпийских игр 2020 года в связи с ситуацией с допингом, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ранее МОК сообщал, что Международная федерация тяжелой атлетики должна до декабря нынешнего года продемонстрировать приверженность борьбе с допингом в своем виде спорта. Вице-президент МОК Джон Коутс полагает, что соревнования штангистов могут не попасть в программу Игр-2020, если не будут приняты необходимые меры для борьбы с допингом.

«Нет, эта информация неверна», — сказал Бах, которого цитирует Insidethegames.

Как отмечает издание, он также добавил, что статус тяжелой атлетики как олимпийского вида спорта на Играх 2024 года пока не подтвержден.
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