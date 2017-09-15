Тяжелая атлетика не будет исключена из программы летней Олимпиады-2020

Ранее МОК сообщал, что Международная федерация тяжелой атлетики должна до декабря нынешнего года продемонстрировать приверженность борьбе с допингом в своем виде спорта. Вице-президент МОК Джон Коутс полагает, что соревнования штангистов могут не попасть в программу Игр-2020, если не будут приняты необходимые меры для борьбы с допингом.

«Нет, эта информация неверна», — сказал Бах, которого цитирует Insidethegames.

Как отмечает издание, он также добавил, что статус тяжелой атлетики как олимпийского вида спорта на Играх 2024 года пока не подтвержден.