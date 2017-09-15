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15 сентября 2017, 15:42 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Еремин: Процесс возвращения штангистки Сливенко в спорт затягивается

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Возвращение российской тяжелоатлетки Оксаны Сливенко в большой спорт откладывается на неопределенный срок. Об этом журналистам рассказал бывший руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин.

В начале июля Сливенко заявила о возобновлении спортивной карьеры, которую она приостановила в конце 2013 года.

«К сожалению, медицинские тесты, которые прошла Оксана после своего заявления о решении возобновить карьеру, показали, что она находится не в лучших физических кондициях. Ее возвращение в большой спорт пока откладывается на неопределенный срок», — сказал Еремин.

Сливенко является серебряным призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории до 69 кг. Также в активе 30-летней россиянки три золотых награды чемпионатов мира, еще шесть медалей она завоевала на чемпионатах Европы.

После того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию китайской спортсменки Цао Лэй на лишение ее золота Олимпиады 2008 года, золотая медаль должна перейти к Сливенко.
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