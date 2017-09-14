Решение об отстранении тяжелоатлетов РФ от ЧМ-2017 не принято, дело рассматривается
МОСКВА, 14 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не приняла решение об отстранении российских тяжелоатлетов от участия в чемпионате мира 2017 года, дело пока рассматривается, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IWF.
Портал insidethegames.biz ранее сообщил, что сборная России по тяжелой атлетике окажется в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в чемпионате мира-2017
«Обратите внимание, что исполком IWF пока не принял соответствующего решения. Поскольку дело еще рассматривается, IWF пока не может предоставить другие комментарии по этому вопросу», — сообщили агентству в
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