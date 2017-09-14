Решение об отстранении тяжелоатлетов РФ от ЧМ-2017 не принято, дело рассматривается

Портал insidethegames.biz ранее сообщил, что сборная России по тяжелой атлетике окажется в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в чемпионате мира-2017 из-за многочисленных допинговых нарушений. Турнир пройдет в конце ноября — начале декабря в США.

«Обратите внимание, что исполком IWF пока не принял соответствующего решения. Поскольку дело еще рассматривается, IWF пока не может предоставить другие комментарии по этому вопросу», — сообщили агентству в пресс-службе IWF.