Атлет из Кокшетау стал чемпионом Азии по жиму лежа

В городе Манила на Филиппинах завершился чемпионат Азии по жиму лежа, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 20 стран.

Житель Кокшетау, Денис Кривцов, успешно одолев многих, проиграл лишь представителю Узбекистана, тем самым занял второе место. Соревновался он в весовой категории до 74 кг., и выдал 152,5 кг. без экипировки. Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Японии.

Атлет занимается в специализированной детско-юношеской спортивной школе Кокшетау.

«Денис справился с поставленной задачей и оправдал все мои надежды. Серебряная медаль — показатель его высокого мастерства, целеустремленности, силы воли и твердости характера», — поделился тренер Евгений Евдокимов.

Теперь Денис Кривцов приступает к подготовке к чемпионату Азии по жиму лежа, который пройдет в следующем году в Дубае и к чемпионату мира (2018 год).