Атлет из Кокшетау стал чемпионом Азии по жиму лежа
Денис Кривцов из Кокшетау завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по жиму лежа на Филиппинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.
В городе Манила на Филиппинах завершился чемпионат Азии по жиму лежа, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 20 стран.
Житель Кокшетау, Денис Кривцов, успешно одолев многих, проиграл лишь представителю Узбекистана, тем самым занял второе место. Соревновался он в весовой категории до 74 кг., и выдал 152,5 кг. без экипировки. Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Японии.
Атлет занимается в специализированной
«Денис справился с поставленной задачей и оправдал все мои надежды. Серебряная медаль — показатель его высокого мастерства, целеустремленности, силы воли и твердости характера», — поделился тренер Евгений Евдокимов.
Теперь Денис Кривцов приступает к подготовке к чемпионату Азии по жиму лежа, который пройдет в следующем году в Дубае и к чемпионату мира (2018 год).
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