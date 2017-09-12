Еремин: Тяжелая атлетика в России может исчезнуть

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«Я не считаю, что положение дел в тяжелой атлетике, как и в любом другом виде спорта, зависит исключительно от федерации. Мы понимаем, что федерация не имеет никаких средств воздействия, никаких рычагов.

Это абсолютно надстроенная структура, которая в силу своих функций, сложившихся в течение долгих лет, стала объектом для битья. Ее потенциально такой сделали. Хуже всего, что она до сих пор не понимает, что она не орган управления, а орган управления общественной организации, который должен искать опору в обществе спортсменов, тренеров, чутко реагировать на те инициативы, которые идут снизу. А этого она и не делает. Это очень тяжелая тема, потому что она касается даже не вопроса сохранения тяжелой атлетики как вида спорта в олимпийском движении, а как такового вообще, и в стране в частности", — цитирует Еремина НСН.

Ранее помощник президента Федерации тяжелой атлетики России по медицинскому сопровождению и антидопинговым вопросам Александр Петров прокомментировал информацию о возможном недопуске российских спортсменов на предстоящий чемпионат мира по тяжелой атлетике.