Еремин: Тяжелая атлетика в России может исчезнуть
Экс-руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин заявил, что несоответствие ФТАР своим целям и задачам ставит вопрос о дальнейшем существования тяжелой атлетики в России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я не считаю, что положение дел в тяжелой атлетике, как и в любом другом виде спорта, зависит исключительно от федерации. Мы понимаем, что федерация не имеет никаких средств воздействия, никаких рычагов.
Это абсолютно надстроенная структура, которая в силу своих функций, сложившихся в течение долгих лет, стала объектом для битья. Ее потенциально такой сделали. Хуже всего, что она до сих пор не понимает, что она не орган управления, а орган управления общественной организации, который должен искать опору в обществе спортсменов, тренеров, чутко реагировать на те инициативы, которые идут снизу. А этого она и не делает. Это очень тяжелая тема, потому что она касается даже не вопроса сохранения тяжелой атлетики как вида спорта в олимпийском движении, а как такового вообще, и в стране в частности", — цитирует Еремина НСН.
Ранее помощник президента Федерации тяжелой атлетики России по медицинскому сопровождению и антидопинговым вопросам Александр Петров прокомментировал информацию о возможном недопуске российских спортсменов на предстоящий чемпионат мира по тяжелой атлетике.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter