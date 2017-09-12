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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/30980883/
12 сентября 2017, 15:48 | Летние: Тяжелая атлетика | Газета.Ру

Еремин: Тяжелая атлетика в России может исчезнуть

Экс-руководитель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин заявил, что несоответствие ФТАР своим целям и задачам ставит вопрос о дальнейшем существования тяжелой атлетики в России.

<nobr>Экс-руководитель</nobr> попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (<span class=error>ФТАР</span>) Сергей <span class=error>Еремин</span> заявил что несоответствие <span class=error>ФТАР</span> своим целям и задачам ставит вопрос о дальнейшем существования тяжелой атлетики в России. Увеличить
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«Я не считаю, что положение дел в тяжелой атлетике, как и в любом другом виде спорта, зависит исключительно от федерации. Мы понимаем, что федерация не имеет никаких средств воздействия, никаких рычагов.

Это абсолютно надстроенная структура, которая в силу своих функций, сложившихся в течение долгих лет, стала объектом для битья. Ее потенциально такой сделали. Хуже всего, что она до сих пор не понимает, что она не орган управления, а орган управления общественной организации, который должен искать опору в обществе спортсменов, тренеров, чутко реагировать на те инициативы, которые идут снизу. А этого она и не делает. Это очень тяжелая тема, потому что она касается даже не вопроса сохранения тяжелой атлетики как вида спорта в олимпийском движении, а как такового вообще, и в стране в частности", — цитирует Еремина НСН.

Ранее помощник президента Федерации тяжелой атлетики России по медицинскому сопровождению и антидопинговым вопросам Александр Петров прокомментировал информацию о возможном недопуске российских спортсменов на предстоящий чемпионат мира по тяжелой атлетике.
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В Федерации тяжелой атлетики прокомментировали запрет на участие в чемпионате мира сборной Казахстана

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Федерация тяжелой атлетики Казахстана выступила с официальным заявлением, в котором разъяснила слухи о том, что национальная сборная не будет допущена к участию в чемпионате мира-2017 в Анахайме (США) из-за допинговых нарушений, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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