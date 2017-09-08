Хабаровчане стали призёрами первенства мира по пауэрлифингу

В американском Орландо на первенстве мира по пауэрлифтингу среди юниоров до 23 лет стали призерами хабаровские спортсмены. 17-летняя Светлана Сабурова заняла третье место в весовой категории до 84 кг, а Константин Арзамасов завоевал «серебро» и «бронзу» в отдельных видах в весовой категории свыше 120 кг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В сумме трех упражнений Светлана Сабурова подняла штангу весом 407,5 кг. Победительницей в этой весовой категории стала американка Кейли Джонс.



Константин Арзамасов в сумме поднял штангу весом 1 тонна, а победитель и призеры первенства подняли на 5 кг больше по сумме трех упражнений.



Зато в жиме лежа результат Арзамасова — 270 кг позволил ему завоевать бронзовую награду, а 340 кг, поднятых в становой тяге, принесли хабаровчанину серебряную медаль.



Напомним, весной Константин Арзамасов и Светлана Сабурова выиграли первенство России.