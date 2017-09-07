IWF: Официально сборную России от чемпионата мира по тяжелой атлетике не отстраняли

В четверг портал Inside the Games сообщил о том, что российские тяжелоатлеты будут отстранены от участия в мировом первенстве в связи с многочисленными допинговыми нарушениями на Олимпийских играх. Аналогичным санкциям будут подвержены еще восемь национальных команд — Армении, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Турции, Украины и Молдавии.

«Официально сборную России по тяжелой атлетике никто не отстранял. На сегодняшний день это является слухами и не стоит делать какие-то выводы только по заголовку. Если и будет официальное решение, то оно будет на сайте федерации», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдет в американском Анахайме с 27 ноября по 5 декабря.