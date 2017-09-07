Агапитов назвал сплетнями информацию об отстранении тяжелоатлетов РФ от чемпионата мира

Ранее портал Inside the Games сообщил о том, что российские тяжелоатлеты будут отстранены от участия в мировом первенстве в связи с многочисленными допинговыми нарушениями на Олимпийских играх. Аналогичным санкциям будут подвержены еще восемь национальных команд — Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.

«Не занимайтесь сплетнями. Решение об отстранении с чемпионата мира может принимать только исполком или конференция международной федерации. Исполком пройдет 30 ноября», — заявил Агапитов.

Чемпионат мира пройдет в американском Анахайме с 27 ноября по 5 декабря.