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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/30925270/
7 сентября 2017, 10:11 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

ФТАР не получала от IWF информации об отстранении россиян от ЧМ-2017

Помощник президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) по медицинскому сопровождению и антидопинговым вопросам Александр Петров заявил «Р-Спорт», что ФТАР пока не получала от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) никакой информации по возможному пропуску российскими спортсменами чемпионата мира из-за нарушений антидопинговой дисциплины.

Портал insidethegames.biz ранее сообщил, что сборная России по тяжелой атлетике окажется в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в чемпионате мира-2017 из-за многочисленных допинговых нарушений. Турнир пройдет в конце ноября — начале декабря в США.

«Пока официальной информации от международной федерации мы не получали, узнали эту информацию из СМИ. Сейчас работает комиссия, которая должна доложить о результатах работы 30 сентября на исполкоме. Откуда эта информация появилась, нам пока неизвестно», — сказал Петров корреспонденту агентства по телефону.
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