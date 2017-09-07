ФТАР не получала от IWF информации об отстранении россиян от ЧМ-2017

Портал insidethegames.biz ранее сообщил, что сборная России по тяжелой атлетике окажется в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в чемпионате мира-2017 из-за многочисленных допинговых нарушений. Турнир пройдет в конце ноября — начале декабря в США.

«Пока официальной информации от международной федерации мы не получали, узнали эту информацию из СМИ. Сейчас работает комиссия, которая должна доложить о результатах работы 30 сентября на исполкоме. Откуда эта информация появилась, нам пока неизвестно», — сказал Петров корреспонденту агентства по телефону.