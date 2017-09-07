Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/30923161/
7 сентября 2017, 9:34 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Сборной Казахстана по тяжелой атлетике запретили участвовать на ЧМ-2017

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике не будет допущена до участия на чемпионате мира-2017 в Анахайме (США) из-за допинговых нарушений. Об этом сообщает портал insidethegames.biz.

По информации источника, Казахстан окажется в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в ЧМ-2017 из-за многочисленных допинговых нарушений на Олимпийских играх. Под санкции также попадут сборные России, Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.

Все перечисленные сборные имели от от трех до десяти положительных результатов при перепроверке допинг-образцов с Олимпийских игр в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). В сборной России было выявлено десять допинг-случаев, отмечается в сообщении.

Комиссия из трех человек, созданная для внесения предложения в исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о том, как действовать в отношении данных сборных, должна провести в ближайшие выходные встречу в Будапеште, чтобы подытожить свои результаты. Их отчет будет представлен на внеочередном заседании исполнительного совета IWF в Бухаресте 30 сентября и 1 октября.

Сообщается, что в отношении девяти сборных будут введены дисквалификации сроком до одного года, но всем странам может быть предоставлена ​​возможность их сократить после чемпионата мира.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

ФТАР не получала от IWF информации об отстранении россиян от ЧМ-2017

ФТАР не получала от IWF информации об отстранении россиян от ЧМ-2017

Помощник президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) по медицинскому сопровождению и антидопинговым вопросам Александр Петров заявил «Р-Спорт», что ФТАР пока не получала от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) никакой информации по возможному пропуску российскими спортсменами чемпионата мира из-за нарушений антидопинговой дисциплины.
Еще 7 новостей  Все новости
7 сентября

Забудьте о Мейвезер-МакГрегор и Кличко-Джошуа, потому что в величайшем бою года встретятся Головкин и "Канело" - Daily Mail

Выиграй до миллиона тенге на поединке Головкин - Альварес

До боя Головкин - Альварес осталось 10 дней. Последние новости