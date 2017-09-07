СМИ узнали о запрете сборной России по тяжелой атлетике участвовать в ЧМ-2017

Отмечается, что спортивные чиновники запретили участвовать девяти командам, среди которых еще два фаворита — сборные Казахстана и Китая.

Соревнования состоятся в конце ноября — начале декабря. Мужская сборная США в рамках мировых чемпионатов не выигрывала золотых медалей с 1997 года.