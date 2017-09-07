СМИ узнали о запрете сборной России по тяжелой атлетике участвовать в ЧМ-2017
Сборная России по тяжелой атлетике пропустит чемпионат мира-2017 в Анахайме (США)
из-за допинговых нарушений. Об этом сообщает портал insidethegames.biz.
Отмечается, что спортивные чиновники запретили участвовать девяти командам, среди которых еще два фаворита — сборные Казахстана и Китая.
Соревнования состоятся в конце ноября — начале декабря. Мужская сборная США в рамках мировых чемпионатов не выигрывала золотых медалей с 1997 года.
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в 2016 году опубликовал доклад о применении допинга российскими спортсменами. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с
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