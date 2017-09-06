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6 сентября 2017, 13:51 | Летние: Тяжелая атлетика | Sports.kz

Стартовал чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

Сегодня, 6 сентября, в Талдыкоргане (ДС «Жастар») стартовал ежегодный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике.

Расписание турнира:

6 сентября
11.00 — 13.00 Женщины до 48 кг, до 53 кг
15.00 — 17.00 Мужчины до 56 кг.

7 сентября
11.00 — 13.00 Мужчины до 62 кг
15.00 — 17.00 Женщины до 58 кг, 63 кг.

8 сентября
11.00 — 13.00 Мужчины до 69 кг
15.00 — 17.00 Женщины до 69 кг, 75 кг.

9 сентября
11.00 — 13.00 Женщины до 90 кг, 90+ кг
15.00 — 17.00 Мужчины до 77 кг.

10 сентября
11.00 — 13.00 Мужчины до 85 кг
15.00 — 17.00 Мужчины до 94 кг.

11 сентября
11.00 — 13.00 Мужчины до 105 кг, 105+ кг.

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