Стартовал чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике
Сегодня, 6 сентября, в Талдыкоргане (ДС «Жастар») стартовал ежегодный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике.
Расписание турнира:
6 сентября
11.00 — 13.00 Женщины до 48 кг, до 53 кг
15.00 — 17.00 Мужчины до 56 кг.
7 сентября
11.00 — 13.00 Мужчины до 62 кг
15.00 — 17.00 Женщины до 58 кг, 63 кг.
8 сентября
11.00 — 13.00 Мужчины до 69 кг
15.00 — 17.00 Женщины до 69 кг, 75 кг.
9 сентября
11.00 — 13.00 Женщины до 90 кг, 90+ кг
15.00 — 17.00 Мужчины до 77 кг.
10 сентября
11.00 — 13.00 Мужчины до 85 кг
15.00 — 17.00 Мужчины до 94 кг.
11 сентября
11.00 — 13.00 Мужчины до 105 кг, 105+ кг.
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