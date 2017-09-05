Кокшетауский пауэрлифтер завоевал «серебро» на чемпионате мира в США

В городе Орландо штата Флорида прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров. Под сводами американского Дворца спорта развивались около 40 флагов, именно столько стран отправили своих представителей на чемпионат.

Спортсмен из Кокшетау Испандияр Кайыржан порадовал земляков очередной победой. Выйдя на помост, уступив лишь американцу, не оставил шансов соперникам. В итоге стал серебряным призером в весовой категории 66 кг.

По словам его тренера Асылжана Альмерденова, мастера спорта международного класса, Испандияр является студентом третьего курса Кокшетауского университета им. Ш. Уалихованова.

«Пауэрлифтингом занимается всего три года. Но за такой короткий срок уже отличные результаты», — поделился А. Альмерденов.