«Нас никто не приглашал и не покупал». Тренер российских штангистов рассказал о причинах переезда в Казахстан и смене гражданства

В интервью Vesti.kz Шигапов отметил, что информация не соответствует действительности. Наставник вместе со своей группой принял решение стать гражданами Казахстана. При этом никаких контрактов и денег за переход не предлагалось.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Надежда Лихачева, Мария Андреева, Денис Кехтер и Лариса Кобелева в начале года переехали в Казахстан и подали документы на получение гражданства. По данным издания, сейчас спортсмены вместе со своим тренером Назипом Шигаповым находятся на сборах в Текели, что в Алматинской области.

В Федерации тяжелой атлетики Казахстана (ФТА РК) подчеркнули, что никаких переговоров с вышеперечисленными спортсменами не вели, а информация об их натурализации не соответствует действительности.

«Информация о том, что нас сейчас натурализовывают, неправильная. То, что я со своими ребятами в Казахстане, ваша Федерация не знает. Никто практически не знает.

Мы в целом меняем гражданство. На это повлияли многие ситуации, которые возникали в России. Мне не хотелось бы «выносить сор из избы». Если ограничиться минимальными подробностями, то спортсменок называли «бесперспективными». И это при том, что были победы на чемпионатах Европы, мира. Это привело к ухудшению условий, простоям. То есть тренировались вхолостую. И как? Бросать спорт? Потенциал ведь очень высокий. Потом уже и мне работать полноценно не удавалось.

Девушки на самом деле просто одаренные. Они за короткий промежуток времени сумели проявить свои возможности, которые напрямую указывают на их высокий потенциал. Например, Кобелева стала мастером спорта международного класса за полтора года. У нее и комплекция такая, мужская. Я проделал с ней большую работу, так как были проблемы с техникой, с гибкостью. В общем, они способны на высокие результаты. И я готов был работать в этом направлении, но не дают…

В конце концов такое отношение надоедает. Сначала старшие коллеги советовали переезжать ради того, чтобы спортсмены себя реализовали, чтобы были условия. Потом я уже сам стал присматриваться непосредственно к Казахстану.

Правда, были предложения из Норвегии, позже из Германии. То есть открыто предлагали выступать за их страны, предоставляли все условия. Но опять же, это Европа, большой языковой барьер. Мы бы практически никого там не знали, хотя у меня есть несколько знакомых. Но процесс адаптации был бы длинным.

В этом плане Казахстан для нас был более привлекателен. К тому же Татарстан и Казахстан близки по этнологическому признаку. Языковых проблем не возникло бы в случае переезда. Ваша страна очень многонациональная. И что самое для нас важное — это работа Федерации.

Мы все наблюдали вашу ситуацию, когда нескольких чемпионов дисквалифицировали. У нас бы бросили спортсменов. Но в Казахстане вышло наоборот: подключали юристов, пытались доказать непричастность, выражали поддержку. Мы все читали подробности хода дел. Казахстанские спортсмены принимают участие во многих стартах. Это ведь большой плюс, когда штангист постоянно в тонусе. Организовываются сборы, предоставляются все условия. Основной состав едет на один старт, ближайший резерв — на другой. И так весь год. Вся работа поставлена на государственный уровень.

Многие факты повлияли на наше решение. Мы сели, обсудили. И приняли общее решение. Это общее желание. Удалось найти человека, который помог при первой поездке. Мы прибыли в Шымкент, тренировались на хорошей базе. Только вот не подошли условия проживания и большие траты денег на дорогу. До этого я побывал в Павлодаре, присматривался. Там тоже оказалось не то, что мы искали и планировали.

Только потом нам рассказали про Текели. Приехали туда. И все понравилось. Тем более, мы тренируемся не со сборной Казахстана, а в зале спортивного комплекса. Поэтому ошибочное утверждение, что мы уже в команде, что с ними занимаемся.

Сняли квартиру в Текели. Я сам готовлю еду, совмещаю с тренировками. Подали документы на получение казахстанского гражданства. Поэтому в Сети неправильно истолковали наш приезд в Текели. Нас никто не приглашал, нас не покупали, не предлагали контрактов. Как я говорил ранее, Федерация с нами не связывалась, и мы еще тоже.

Плюс ко всему, мы полностью на своем личном обеспечении. То есть никаких денег нам никто не давал. Мы все сами. Это наше решение. Я читал, что нас назвали уже у вас «гастрабайтерами», «легионерами». Это ведь не так. Мы прежде всего решили сменить страну проживания. Нам никаких льгот не давали, тем более денег.

Наш приезд ни в коем случае нельзя связывать с тем, что мы будем выступать за Казахстан. Прежде всего мы хотим получить гражданство, паспорта вашей страны. Потом уже бороться за место в составе сборной. Мы ведь должны проявить себя, показать потенциал. Потом уже можно что-то обсуждать. Пока же мы в подвешенном состоянии. В Текели нам подошел климат. Не жарко. Горы рядом, реки. Девчонки влюбились в природу. Такие пейзажи здесь.

В общем, остались здесь. Тренируемся. Проводим прогулки. Усиленно тренируемся. После смены гражданства, если процесс получится, могу к себе в группу взять местных спортсменов. Ускорять процесс мы не собираемся. Пусть все идет законным путем. И потом уже будем доказывать свои позиции, бороться за место в команде, но уже будучи гражданами Казахстана, — прокомментировал Шигапов.

Стоит отметить, что Лихачева (до 63 килограммов) — серебряный призер чемпионата Европы-2015, Андреева (свыше 69 килограммов) — серебряный призер юношеского чемпионата России-2017, Кобелева (свыше 75 килограммов) — чемпионка мира среди юниоров-2015, а Кехтер (до 94 килограммов) — чемпион Европы среди юношей-2015.