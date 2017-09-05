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5 сентября 2017, 15:14 | Летние: Тяжелая атлетика | ИА Татар-информ

Татарстанская тяжелоатлетка собирается сменить спортивное гражданство

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Тяжелоатлетка Надежда Лихачева, представляющая Татарстан, рассматривает возможность смены спортивного гражданства с российского на казахстанское. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, помимо Лихачевой сменить российское спортивное гражданство на казахстанское собираются также тяжелоатлеты Мария Андреева, Денис Кехтер и Лариса Кобелева. Причем двое последних в настоящее время отбывают дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которые завершатся весной 2019 года.

Лихачева, Андреева, Кехтер и Кобелева вместе с тренером Назипом Шигаповым в начале года переехали в Казахстан, где в настоящее время проводят тренировочный сбор в городе Текели. Все четверо подали заявления на получение гражданства.

Надежда Лихачева является воспитанницей бугульминской ДЮСШ «Юность» имени Ефрата Тимерзянова. В 2015 году Лихачева стала призером чемпионата Европы, в 2016-м завоевала золотую медаль первенства Европы среди молодежи.
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