Татарстанская тяжелоатлетка собирается сменить спортивное гражданство

По информации издания, помимо Лихачевой сменить российское спортивное гражданство на казахстанское собираются также тяжелоатлеты Мария Андреева, Денис Кехтер и Лариса Кобелева. Причем двое последних в настоящее время отбывают дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которые завершатся весной 2019 года.

Лихачева, Андреева, Кехтер и Кобелева вместе с тренером Назипом Шигаповым в начале года переехали в Казахстан, где в настоящее время проводят тренировочный сбор в городе Текели. Все четверо подали заявления на получение гражданства.

Надежда Лихачева является воспитанницей бугульминской ДЮСШ «Юность» имени Ефрата Тимерзянова. В 2015 году Лихачева стала призером чемпионата Европы, в 2016-м завоевала золотую медаль первенства Европы среди молодежи.