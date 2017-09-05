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5 сентября 2017, 9:30 | Летние: Тяжелая атлетика | АиФ Иркутск

Спортсмен из Приангарья победил на первенстве мира по пауэрлифтингу

Наш земляк обошел американских спортсменов.

Спортсмен из Бирюсинска Никита Лесковец победил с результатом в сумме троеборья 830 кг на первенстве мира по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проходили в американском городе Орландо. Никита Лесковец выступал в весовой категории свыше 120 кг. Спортсмен из Приангарья также завоевал золотые медали в приседе с результатом 330 кг и в жиме лежа с результатом 250 кг. Кроме того, «бронзу» он выиграл в тяге становой, показав результат 250 кг.

Второе и третье места в сумме троеборья в весовой категории свыше 120 кг на первенстве мира заняли американские спортсмены.
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