Спортсмен из Приангарья победил на первенстве мира по пауэрлифтингу

Спортсмен из Бирюсинска Никита Лесковец победил с результатом в сумме троеборья 830 кг на первенстве мира по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проходили в американском городе Орландо. Никита Лесковец выступал в весовой категории свыше 120 кг. Спортсмен из Приангарья также завоевал золотые медали в приседе с результатом 330 кг и в жиме лежа с результатом 250 кг. Кроме того, «бронзу» он выиграл в тяге становой, показав результат 250 кг.

Второе и третье места в сумме троеборья в весовой категории свыше 120 кг на первенстве мира заняли американские спортсмены.