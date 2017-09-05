Федерация тяжелой атлетики РК прокомментировала информацию о натурализации четырех россиян

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Надежда Лихачева, Мария Андреева, Денис Кехтер и Лариса Кобелева в начале года переехали в Казахстан и подали документы на получение гражданства. По данным издания, сейчас спортсмены вместе со своим тренером Назипом Шигаповым находятся на сборах в Текели, что в Алматинской области.

При этом Кехтер и Кобелева до весны 2019 года не имеют права участвовать в соревнованиях, так как отбывают четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

В ФТА РК подчеркнули, что никаких переговоров с вышеперечисленными спортсменами не вели, а информация об их натурализации не соответствует действительности.

«У казахстанской Федерации тяжелой атлетики не было и нет планов по привлечению легионеров к выступлению за сборную Казахстана, — говорит генеральный секретарь ФТА РК Омар Мустафин. — Между Федерацией и указанными спортсменами не велись какие-либо переговоры, с нашей стороны не было приглашения и не оказывается финансирование в адрес данных атлетов. Как всем известно, между Казахстаном и Россией действует безвизовый режим, поэтому в нахождении российских граждан на территории нашей страны нет ничего предосудительного».

Стоит отметить, что Лихачева (до 63 килограммов) — серебряная призерка чемпионата Европы-2015, Андреева (до 69 килограммов) — серебряная призерка юношеского чемпионата России-2017, Кобелева (свыше 75 килограммов) — чемпионка мира среди юниоров-2015, а Кехтер (до 94 килограммов) — чемпион Европы среди юношей-2015.