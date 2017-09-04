Два дисквалифицированных российских тяжелоатлета собираются сменить гражданство

Спортсмены вместе с тренером Назипом Шигаповым в начале года переехали в Казахстан и, по нашей информации, подали заявление на получение гражданства. Сейчас они находятся в городе Текели (Алматинская область), где проходит учебно-тренировочный сбор.



При этом Кехтер и Кобелева в данный момент отбывают четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг (срок окончания — весна 2019 года).