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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/30891715/
4 сентября 2017, 14:33 | Летние: Тяжелая атлетика | Чемпионат.com

Два дисквалифицированных российских тяжелоатлета собираются сменить гражданство

Как стало известно «Чемпионату», четыре российских тяжелоатлета — призёр чемпионата Европы 2015 года Надежда Лихачёва, призёр юношеского первенства России 2017 года Мария Андреева, чемпион Европы среди юношей 2014 года Денис Кехтер и победительница юниорского чемпионата мира 2014 года Лариса Кобелева — собираются сменить спортивное гражданство на казахстанское.

Спортсмены вместе с тренером Назипом Шигаповым в начале года переехали в Казахстан и, по нашей информации, подали заявление на получение гражданства. Сейчас они находятся в городе Текели (Алматинская область), где проходит учебно-тренировочный сбор.

При этом Кехтер и Кобелева в данный момент отбывают четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг (срок окончания — весна 2019 года).
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