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25 августа 2017, 12:18 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Тяжелоатлетка Диана Мстиева завоевала серебро Универсиады в категории до 90 кг

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт. Российская тяжелоатлетка Диана Мстиева завоевала серебро летней Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 90 килограммов.

В сумме в рывке и толчке Мстиева взяла 242 кг (110+132). Победу одержала украинка Ирина Деха (246 кг=111+135), третьей стала Ло Ин-Юань из Тайваня (235 кг=105+130).

Еще одна россиянка Анастасия Безлюдная (209 кг=94+115) — 6-я.

Универсиада продлится до 30 августа.
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