Тяжелоатлетка Диана Мстиева завоевала серебро Универсиады в категории до 90 кг
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт. Российская тяжелоатлетка Диана Мстиева завоевала серебро летней Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 90 килограммов.
В сумме в рывке и толчке Мстиева взяла 242 кг (110+132). Победу одержала украинка Ирина Деха (246 кг=111+135), третьей стала Ло
Еще одна россиянка Анастасия Безлюдная (209 кг=94+115) — 6-я.
Универсиада продлится до 30 августа.
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