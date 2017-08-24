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24 августа 2017, 16:59 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Российский штангист Бочков завоевал серебро Универсиады в весе до 105 кг

ТАСС, 24 августа. Российский штангист Родион Бочков завоевал серебряную медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в весовой категории до 105 кг.

По результатам двоеборья россиянин поднял 390 кг (180 кг в толчке и 210 кг в рывке). Победителем стал представитель Армении Симон Сабай (401 кг), бронза у иранца Кия Гадами (381 кг).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 54 медали — 12 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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