Российский штангист Бочков завоевал серебро Универсиады в весе до 105 кг
ТАСС, 24 августа. Российский штангист Родион Бочков завоевал серебряную медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в весовой категории до 105 кг.
По результатам двоеборья россиянин поднял 390 кг (180 кг в толчке и 210 кг в рывке). Победителем стал представитель Армении Симон Сабай (401 кг), бронза у иранца Кия Гадами (381 кг).
Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 54 медали — 12 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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