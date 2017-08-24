Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/30780857/
24 августа 2017, 11:22 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Штангист Климонов завоевал десятое золото сборной России на Универсиаде

ТАСС, 24 августа. Российский штангист Егор Климонов завоевал золотую медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в весовой категории до 94 кг.

По результатам двоеборья россиянин поднял 383 кг (168 кг в толчке и 215 кг в рывке).

Серебряным призером стал представитель Казахстана Рустем Сабай (382 кг), бронзовым — Сарат Сумпрадит из Таиланда (381 кг).

Климонов завоевал десятое золото для российской сборной на Универсиаде. Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 45 медалей — десять золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

Россиянин Захаров завоевал золото Универсиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Дворкович: бюджет "Локомотива" стабильный, с ним можно занимать хорошие места

Перенесенный из Иркутска ЧМ-2019 по бенди может пройти в шведском Венерсборге

Победитель боя Мэйуэзер - Макгрегор получит специальный золотой пояс с 3 тыс. бриллиантов