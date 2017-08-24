Штангист Климонов завоевал десятое золото сборной России на Универсиаде
ТАСС, 24 августа. Российский штангист Егор Климонов завоевал золотую медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в весовой категории до 94 кг.
По результатам двоеборья россиянин поднял 383 кг (168 кг в толчке и 215 кг в рывке).
Серебряным призером стал представитель Казахстана Рустем Сабай (382 кг), бронзовым — Сарат Сумпрадит из Таиланда (381 кг).
Климонов завоевал десятое золото для российской сборной на Универсиаде. Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 45 медалей — десять золотых, 13 серебряных и 22 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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