Штангист Рустем Сыбай принес Казахстану третью серебряную медаль Универсиады-2017

В «рывке» Сыбай в лучшей попытке поднял 170 килограммов. На третий выход на помост был заявлен вес 175 килограммов, но казахстанский штангист не смог с ним справиться.

По итогам первого вида силового двоеборья, первое промежуточное место осталось за призером Олимпиады в Рио литовцем Ауримасом Дидзбалисом — 175 килограммов. Сыбай вместе с еще одним представителем Латвии — Зыгимантасом Станулисом — показали одинаковый результат — 170 килограммов.

Основная борьба между атлетами развернулась в «толчке». Лидер после первого вида Дидзбалис не справился с двумя попытками, и «толкнул» 205 килограммов. И за победу бились практически три спортсмена. Сыбай в первой попытке поднял 212 килограммов и вышел на первое место. Следом за ним вторую попытку «завалил» таец, не справившись с 214 килограммами. В своем третьем подходе он все-таки справился с весом, и опередил Дидзбалиса в общем зачете.

В итоге за «золото» боролись Сыбай и россиянин Егор Климонов, который во втором подходе побил рекорд Универсиады — 215 килограммов. Столько же заявил и Рустем Сыбай, но не поднял. Не смог он этого сделать и заключительной попытке. И в итоге казахстанец занял второе место.

Победитель, в лице Егора Климонова, показал в сумме 383 (168 + 215) килограммов. У Рустема Сыбай 382 (170 + 212) килограммов. Третьим стал Сарат Сумпрадит из Тайланда — 381 (167 + 214) килограммов.

Напомним, что на счету казахстанской команды три золотые награды. На первую ступень пьедестала поднимались штангисты Альберт Линдер, Айдар Казов и Денис Уланов.

Серебряную медаль, помимо Сыбай, завоевали тяжелоатлетка Карина Горичева и пловец Дмитрий Баландин. А «бронза» на счету дзюдоистов Галбадрах Отгонцэцэг, Рустама Ибраева и Бекадила Шаймерденова, а также еще одного представителя тяжелой атлетики Арли Чонтея.