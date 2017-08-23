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23 августа 2017, 11:35 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Тяжелоатлетка Карина Горичева упустила золотую медаль Универсиады-2017

Казахстанская тяжелоатлетка Карина Горичева упустила «золото» Универсиады-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На помост спортсменка вышла в новой для себя весовой категории — до 69 килограммов. До этого она выступала в категории до 63 килограммов, в которой стала бронзовой призеркой Олимпиады в Рио.

В Тайбэе же Горичева уже в первом виде силового двоеборья проявила свое превосходство. Все три попытки она выполнила легко и «чисто», подняв в лучшей 108 килограммов. На втором промежуточном месте расположилась хозяйка помоста Ван-Тин Хун — 101 килограмм. Чун Чжон из Северной Кореи «рванула» 97 килограммов.

В «толчке» казахстанской команде оставалось просто контролировать действия соперниц, и удерживать преимущество. В первой попытке Горичева справилась со 118 килограммами. После чего не взяла 122 килограмма во втором и третьем подходах. Такой ход событий дал шанс сопернице из Тайбэя, которой для победы достаточно было «толкнуть» 126 килограммов.

Хозяйка помоста успешно использовала свою вторую попытку, и обошла Горичеву. В третьей же она заказала рекордные 136 килограммов, но не смогла побить высшее достижение Универсиады.

Таким образом, тройку лучших составили Ван-Тин Хун (227 килограммов), Карина Горичева (226 килограммов) и кореянка Чжу Чжон (218 килограммов). Медаль Горичевой стала первой серебряной в копилке Казахстана.

Напомним, ранее на первую ступень пьедестала поднялись штангисты Альберт Линдер и Айдар Казов.

Кроме того, пловец Дмитрий Баландин, штангист Арли Чонтей, дзюдоист Бекадил Шаймерденов отметились «бронзой».

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