Тяжелоатлетка Карина Горичева упустила золотую медаль Универсиады-2017
Казахстанская тяжелоатлетка Карина Горичева упустила «золото» Универсиады-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На помост спортсменка вышла в новой для себя весовой категории — до 69 килограммов. До этого она выступала в категории до 63 килограммов, в которой стала бронзовой призеркой Олимпиады в Рио.
В Тайбэе же Горичева уже в первом виде силового двоеборья проявила свое превосходство. Все три попытки она выполнила легко и «чисто», подняв в лучшей 108 килограммов. На втором промежуточном месте расположилась хозяйка помоста
В «толчке» казахстанской команде оставалось просто контролировать действия соперниц, и удерживать преимущество. В первой попытке Горичева справилась со 118 килограммами. После чего не взяла 122 килограмма во втором и третьем подходах. Такой ход событий дал шанс сопернице из Тайбэя, которой для победы достаточно было «толкнуть» 126 килограммов.
Хозяйка помоста успешно использовала свою вторую попытку, и обошла Горичеву. В третьей же она заказала рекордные 136 килограммов, но не смогла побить высшее достижение Универсиады.
Таким образом, тройку лучших составили
Напомним, ранее на первую ступень пьедестала поднялись штангисты Альберт Линдер и Айдар Казов.
Кроме того, пловец Дмитрий Баландин, штангист Арли Чонтей, дзюдоист Бекадил Шаймерденов отметились «бронзой».
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