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22 августа 2017, 17:55 | Летние: Тяжелая атлетика | Чемпионат.com

Писаревский утверждён на посту главного тренера мужской сборной России

Исполком Федерации тяжёлой атлетики России на заседании, состоявшемся в Москве во вторник, 22 августа, утвердил кандидатуру Олега Писаревского на должность главного тренера мужской сборной России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФТАР.

Ранее Писаревский был старшим тренером сборной, с мая был исполняющим обязанности главного тренера.

Олег Писаревский является отцом и тренером бронзового призёра Олимпийских игр 2004 года в Афинах в весовой категории до 105 кг, вице-чемпиона Европы 2007 года Глеба Писаревского.
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