Писаревский утверждён на посту главного тренера мужской сборной России
Исполком Федерации тяжёлой атлетики России на заседании, состоявшемся в Москве во вторник, 22 августа, утвердил кандидатуру Олега Писаревского на должность главного тренера мужской сборной России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФТАР.
Ранее Писаревский был старшим тренером сборной, с мая был исполняющим обязанности главного тренера.
Олег Писаревский является отцом и тренером бронзового призёра Олимпийских игр 2004 года в Афинах в весовой категории до 105 кг,
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