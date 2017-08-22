Писаревский утверждён на посту главного тренера мужской сборной России

Ранее Писаревский был старшим тренером сборной, с мая был исполняющим обязанности главного тренера.

Олег Писаревский является отцом и тренером бронзового призёра Олимпийских игр 2004 года в Афинах в весовой категории до 105 кг, вице-чемпиона Европы 2007 года Глеба Писаревского.