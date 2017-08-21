Тяжелоатлет принес Казахстану первое «золото» с рекордом Универсиады
Тяжелоатлет Альберт Линдер принес Казахстану первое «золото» Универсиады, которая проходит в Тайпее, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После первого вида двоеборья в весовой категории до 69 килограммов он уступал сопернику из Кореи пять килограммов, подняв 148.
Основная борьба между двумя штангистами развернулась в «толчке». В первой попытке кореец Хек Менг Ким не смог справиться с начальным весом. Однако во втором выходе на помост он «толкнул» заявленные 178 килограммов.
При этом Линдер в своей первой попытке поднял 180 килограммов и установил рекорд Универсиады в «толчке». Ким в свою очередь заявил в своей последней попытке 184 килограмма, но поднять такой вес не смог. Казахстанец же легко справился со 185 килограммами, которые принесли ему победу и новый рекорд в «толчке». Кроме того, всего две попытки хватило ему и для рекорда в сумме двоеборья — 333 килограмма. У корейца — 331 (153+178) килограмм.
Бронзовую награду завоевал японец Масанори Миямото — 324 (145+179) килограмма.
Напомним, ранее другой казахстанский тяжелоатлет Арли Чонтей принес первую медаль в копилку Казахстана. Он завоевал «бронзу» в весовой категории до 56 килограммов.
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