Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/30746543/
21 августа 2017, 16:18 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Тяжелоатлет принес Казахстану первое «золото» с рекордом Универсиады

Тяжелоатлет Альберт Линдер принес Казахстану первое «золото» Универсиады, которая проходит в Тайпее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После первого вида двоеборья в весовой категории до 69 килограммов он уступал сопернику из Кореи пять килограммов, подняв 148.

Основная борьба между двумя штангистами развернулась в «толчке». В первой попытке кореец Хек Менг Ким не смог справиться с начальным весом. Однако во втором выходе на помост он «толкнул» заявленные 178 килограммов.

При этом Линдер в своей первой попытке поднял 180 килограммов и установил рекорд Универсиады в «толчке». Ким в свою очередь заявил в своей последней попытке 184 килограмма, но поднять такой вес не смог. Казахстанец же легко справился со 185 килограммами, которые принесли ему победу и новый рекорд в «толчке». Кроме того, всего две попытки хватило ему и для рекорда в сумме двоеборья — 333 килограмма. У корейца — 331 (153+178) килограмм.

Бронзовую награду завоевал японец Масанори Миямото — 324 (145+179) килограмма.

Напомним, ранее другой казахстанский тяжелоатлет Арли Чонтей принес первую медаль в копилку Казахстана. Он завоевал «бронзу» в весовой категории до 56 килограммов.

Подробнее: vesti.kz/universiada/239756/
Любое использование материалов сайта допускается только при наличии активной ссылки на Vesti.kz.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Бронзовый призер ОИ-2004 болгарский штангист Чолаков скончался в возрасте 35 лет

Бронзовый призер ОИ-2004 болгарский штангист Чолаков скончался в возрасте 35 лет

СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг болгарин Величко Чолаков скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.
Еще 7 новостей  Все новости
21 августа

Названо место, где пройдет матч-реванш между Пакьяо и Хорном

Ветеран шотландского футбола рассказал, с каким счетом "Астана" может выиграть у "Селтика" ответный матч ЛЧ

Дмитрий Баландин принес Казахстану третью медаль Универсиады-2017