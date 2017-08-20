Бронзовый призер ОИ-2004 болгарский штангист Чолаков скончался в возрасте 35 лет
СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг болгарин Величко Чолаков скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.
Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Ранее спортсмен лечился от кардиологического заболевания.
В активе Чолакова, помимо бронзовой награды ОИ-2004, золото чемпионата Европы (2004), а также серебряные медали мирового (2003) и европейского (2006) первенств. По окончании активной спортивной карьеры был тренером.
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