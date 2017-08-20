Бронзовый призер ОИ-2004 болгарский штангист Чолаков скончался в возрасте 35 лет

20 августа в Хабаровске около 7 часов утра возле одного из кафе в результате драки скончался чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Развязка конфликта была зафиксирована видеокамерами, а подозреваемый в убийстве Анар Алах Зиранов скрылся с места происшествия и объявлен полицией в розыск.