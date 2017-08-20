Чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в драке у кафе

Рано утром 20 августа в Хабаровске погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, сообщило местное интернет-издание dvnovosti.ru.

Спортсмен отдыхал в местном кафе, где и разгорелся конфликт. К 32-летнему Драчеву подошел молодой человек, у них произошел разговор на повышенных тонах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В Хабаровске ищут участника драки, в которой погиб спортсмен Андрей Драчёв <a href="https://t.co/WvzR2PpRQw">https://t.co/WvzR2PpRQw</a> <a href="https://t.co/AuJNBXoIfb">pic.twitter.com/AuJNBXoIfb</a></p>— Газета Кемерова (@gazeta42) <a href="https://twitter.com/gazeta42/status/899228306763120641">20 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По словам очевидцев, пауэрлифтер предложил перенести отношения на ринг, чтобы разобраться «на трезвую голову», однако визави хотел решить вопросы сразу. Мужчины проследовали на улицу, где драку зафиксировали видеокамеры наружного наблюдения.

Оголившись по пояс, Драчев и его оппонент встали в стойки. Соперник чемпиона мира по пауэрлифтингу, заметно уступающий в росте, но крепко сбитый, пошел в наступление и нанес после серии обманных движений оглушительной силы и точности удар ногой с разворота, попавший точно в голову Андрею.

Драчев попытался встать, после чего он получил еще один удар ногой в лицо и упал на спину с раскинутыми руками.

Визави Драчева бросился добивать соперника и нанес уже находившемуся, судя по видео, в бессознательном состоянии спортсмену сборной России еще четыре удара рукой по голове, прежде чем наблюдавшие за этим действом мужчины (предположительно, охранники заведения, около которого все и случилось) оттащили нападавшего.

Скорой помощи спасти Андрея не удалось, спортсмен скончался в реанимации, а его убийца скрылся с места происшествия до прибытия полиции.

«Около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г. р.) нанес несколько ударов мужчине (1985 г. р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, — прокомментировали представители пресс-службы Следственного комитета. — После совершения преступления злоумышленник скрылся. Его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание».

На хабаровский интернет-порталах от различных пользователей в комментариях уже появилась информация, что речь идет о 27-летнем Анваре Алахе Зинарове, являющимся уроженцем Азербайджана и профессионально занимающимся восточными единоборствами.

Андрею Драчеву было 32 года. В ноябре 2011 года он стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу. В 2015 году стал лучшим на Дальнем Востоке в абсолютной категории. В апреле 2017 года принял участие в открытом чемпионате Приморского края по бодибилдингу и в категории «Экстремальный бодибилдинг» занял первое место.

«Интерфакс» сообщает о возбуждении уголовного дела ч. 4 ст. 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, что совсем недавно случился другой конфликт, в результате которого погиб спортсмен, представлявший сборную России.

29 июля на берегу озера Байкал был убит 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко. В ходе массовой драки его ударили ножом в грудь. Нападавшие скрылись, но в начале августа подозреваемого в этом преступлении задержали в Бурятии.

Той ночью Власко хотел показать гостям местную природу, но большая компания незнакомых молодых людей помешала комфортному времяпрепровождению.

Между одним из знакомых спортсмена и неприветливыми отдыхающими разгорелся конфликт. Борец заступился за своего товарища, за что получил удар ножом в грудь.

По словам очевидцев, конфликт поначалу был незначительным, однако вскоре появились какие-то люди на машинах, которые «без разговоров лишили Власко жизни».