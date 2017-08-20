Чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в драке у кафе
20 августа в Хабаровске около 7 часов утра возле одного из кафе в результате драки скончался чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Развязка конфликта была зафиксирована видеокамерами, а подозреваемый в убийстве Анар Алах Зиранов скрылся с места происшествия и объявлен полицией в розыск.
Рано утром 20 августа в Хабаровске погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, сообщило местное
Спортсмен отдыхал в местном кафе, где и разгорелся конфликт. К 32-летнему Драчеву подошел молодой человек, у них произошел разговор на повышенных тонах.
По словам очевидцев, пауэрлифтер предложил перенести отношения на ринг, чтобы разобраться «на трезвую голову», однако визави хотел решить вопросы сразу. Мужчины проследовали на улицу, где драку зафиксировали видеокамеры наружного наблюдения.
Оголившись по пояс, Драчев и его оппонент встали в стойки. Соперник чемпиона мира по пауэрлифтингу, заметно уступающий в росте, но крепко сбитый, пошел в наступление и нанес после серии обманных движений оглушительной силы и точности удар ногой с разворота, попавший точно в голову Андрею.
Драчев попытался встать, после чего он получил еще один удар ногой в лицо и упал на спину с раскинутыми руками.
Визави Драчева бросился добивать соперника и нанес уже находившемуся, судя по видео, в бессознательном состоянии спортсмену сборной России еще четыре удара рукой по голове, прежде чем наблюдавшие за этим действом мужчины (предположительно, охранники заведения, около которого все и случилось) оттащили нападавшего.
Скорой помощи спасти Андрея не удалось, спортсмен скончался в реанимации, а его убийца скрылся с места происшествия до прибытия полиции.
«Около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г. р.) нанес несколько ударов мужчине (1985 г. р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала
На хабаровский
Андрею Драчеву было 32 года. В ноябре 2011 года он стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу. В 2015 году стал лучшим на Дальнем Востоке в абсолютной категории. В апреле 2017 года принял участие в открытом чемпионате Приморского края по бодибилдингу и в категории «Экстремальный бодибилдинг» занял первое место.
«Интерфакс» сообщает о возбуждении уголовного дела ч. 4 ст. 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Напомним, что совсем недавно случился другой конфликт, в результате которого погиб спортсмен, представлявший сборную России.
29 июля на берегу озера Байкал был убит 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко. В ходе массовой драки его ударили ножом в грудь. Нападавшие скрылись, но в начале августа подозреваемого в этом преступлении задержали в Бурятии.
Той ночью Власко хотел показать гостям местную природу, но большая компания незнакомых молодых людей помешала комфортному времяпрепровождению.
Между одним из знакомых спортсмена и неприветливыми отдыхающими разгорелся конфликт. Борец заступился за своего товарища, за что получил удар ножом в грудь.
По словам очевидцев, конфликт поначалу был незначительным, однако вскоре появились
«Со стороны помощь никто не оказал: полиция ждала медиков, береговая служба также не подошла. Несмотря на то, что все произошло недалеко от их здания. В конце концов, спустя 20 минут друзья сами загрузили его в
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