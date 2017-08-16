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16 августа 2017, 12:07 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

ФТАР дисквалифицировала тяжелоатлетку Анастасию Воробьеву на восемь лет за допинг

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала Анастасию Воробьеву на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Федерация тяжелой атлетики России (<span class=error>ФТАР</span>) дисквалифицировала Анастасию <span class=error>Воробьеву</span> на восемь лет за нарушение антидопинговых правил сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>). Увеличить
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Срок отстранения спортсменки отсчитывается с 25 июля 2017 года.

Воробьева наказана ФТАР на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.
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