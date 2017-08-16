ФТАР дисквалифицировала тяжелоатлетку Анастасию Воробьеву на восемь лет за допинг
Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала Анастасию Воробьеву на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Срок отстранения спортсменки отсчитывается с 25 июля 2017 года.
Воробьева наказана ФТАР на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.
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