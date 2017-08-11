Подобедова о беременности, материнстве и жизни в новом статусе: Близкие говорят, что я стала добрее
Известная казахстанская тяжелоатлетка Светлана Подобедова рассказала о своей жизни в новом статусе. В интервью корреспонденту Vesti.kz новоиспеченная мама поделилась первыми впечатлениями, новыми приоритетами, а также сообщила о том, отдаст ли сына в тяжелую атлетику.
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— Светлана, поздравляем Вас с этим событием! Каковы первые впечатления материнства?
— Счастье материнства — это из разряда тех вещей, которые сложно описать, или выразить на словах
— В какой момент осознали, что Ваша жизнь категорично сменила вектор?
— Наверное, в тот момент, когда узнала, что беременна. С той минуты начали меняться приоритеты, появились совершенно другие цели и мечты.
— Как протекала беременность?
— В целом, все прошло хорошо, с нетерпением ждала рождения своего первенца. Сложность была лишь в том, что я не привыкла к пассивному и лежачему образу жизни, а на восьмом и девятом месяцах не оставалось другого выбора.
— Чего коснулись главные изменения?
— Приоритетов. Первые
— После прошедшего скандала ряды друзей поредели или наоборот?
— Так скажем, все встало на свои места. С возрастом понимаешь, что друзей не может быть много. Самые близкие, да, остались со мной.
— Есть распространенное мнение, что профессиональным спортсменам в виду чрезмерных нагрузок, некоторых изменений в теле сложно иметь детей. По крайней мере, встречались такие случаи. Так ли все страшно на самом деле?
— Здесь нет правильного ответа. Каждому — свое. В поликлиниках я столкнулась с огромным количеством женщин, которые не могли забеременеть, и спорт тут не при чем.
— Лично Вас беременность и материнство в целом
— Безусловно, с наступлением беременности ты становишься более ранимой, намного чувствительней реагируешь на все происходящее. Даже во время просмотра фильма может накрыть приступ сентиментальности, начинаешь плакать. Близкие говорят, что стала добрее (смеется).
— Малыша назвали Руслан. Выбор имени связан с
— В первую очередь данное имя очень понравилось нам, родителям (улыбается).
— Как чувствует себя ребенок в домашних условиях?
— Малыш чувствует себя хорошо. Пока что его жизнь проходит достаточно однообразно — сон, еда и небольшие периоды бодрствования.
— Где планируете жить?
— Первый год мы точно планируем провести в Алматы, а потом посмотрим.
— Невозможно не спросить, Руслан — будущий тяжелоатлет?
— Конечно, сейчас рано об этом говорить, но, тем не менее, у меня есть своя позиция по этому вопросу. Ребенок будет заниматься тем, к чему у него будет тяга и способности.
Напомним, Подобедова стала матерью 4 августа. 31-летняя спортсменка родила сына. Вес малыша составил 3800 граммов. Тяжелоатлетка назвала сына Русланом.
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