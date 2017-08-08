Нижегородка Анастасия Романова завоевала золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике
Еще двое наших представителей в число призеров не попали и заняли в своих весовых категориях седьмые места.
Нижегородка Анастасия Романова завоевала золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике. Как сообщается на сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», чемпионат России по тяжелой атлетике прошел в Чебоксарах
Согласно информации, спортсменка взяла «золото» в весовой категории «69 кг». Результаты Анастасии: рывок — 110 кг, толчок — 132 кг, сумма — 242 кг.
Еще двое наших представителей в число призеров не попали и заняли в своих весовых категориях седьмые места. Светлана Лобанова — в весовой категории «75 кг» (рывок — 96 кг, толчок — 106 кг, сумма — 202 кг), а Марчел Гуйдя — «105 кг» (рывок — 165 кг, толчок — 195 кг, сумма — 360 кг).
Ранее сообщалось, что в апреле Анастасия Романова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter