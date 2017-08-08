Нижегородка Анастасия Романова завоевала золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике. Как сообщается на сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», чемпионат России по тяжелой атлетике прошел в Чебоксарах 1—6 августа .

Согласно информации, спортсменка взяла «золото» в весовой категории «69 кг». Результаты Анастасии: рывок — 110 кг, толчок — 132 кг, сумма — 242 кг.

Еще двое наших представителей в число призеров не попали и заняли в своих весовых категориях седьмые места. Светлана Лобанова — в весовой категории «75 кг» (рывок — 96 кг, толчок — 106 кг, сумма — 202 кг), а Марчел Гуйдя — «105 кг» (рывок — 165 кг, толчок — 195 кг, сумма — 360 кг).

Ранее сообщалось, что в апреле Анастасия Романова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.