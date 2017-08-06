Николай Валуев открыл второй день международных соревнований по гиревому спорту в Бурятии

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«Соревнования такого уровня на Байкале нужно продолжать проводить. Озеро заряжает силой спортсменов. Побывав тут, они разъедутся по домам, расскажут про наше озеро — “жемчужину” и, уверен, захотят вернуться сюда уже с друзьями», — сказал Валуев.

Он отметил, что гиревой спорт знаком ему очень хорошо, что он занимался им в полной мере и во время занятий боксом, и во время занятий легкой атлетикой. «Мой тренер по легкой атлетике обязательной программой считал тренировки с гирей: нужно было определенное время посвящать жонглированию ею, так как это не только развивает силу, но и очень серьезно укрепляет связки», — объяснил Валуев.

Как рассказал президент Всероссийской федерации гиревого спорта (ВФГС) Игорь Солодов, в РФ этим видом спорта занимаются 210 тыс. человек. «У нас более 1,2 тыс. тренеров, по всей России зарегистрировано 344 отделений гиревого спорта, членами федерации гиревого спорта являются 64 региона», — добавил он.

Бурятия принимает этап Кубка мира и Международные соревнования серии Гран-при по гиревому спорту второй год подряд.