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6 августа 2017, 16:53 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Николай Валуев открыл второй день международных соревнований по гиревому спорту в Бурятии

ПОСЕЛОК ЭНХАЛУК (Республика Бурятия), 6 августа. / ТАСС/. Депутат Госдумы от «Единой России», чемпион мира по боксу Николай Валуев приехал в бурятский поселок Энхалук поддержать участников IV этапа Кубка мира и Международных соревнований серии Гран-при по гиревому спорту. Он открыл второй день состязания, проходящего на берегу Байкала и собравшего 140 спортсменов в возрасте от 17 до 74 лет из 20 регионов России, а также из Монголии, Китая, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Он отметил что гиревой спорт знаком ему очень хорошо что он занимался им в полной мере и во время занятий боксом и во время занятий легкой атлетикой. Увеличить
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«Соревнования такого уровня на Байкале нужно продолжать проводить. Озеро заряжает силой спортсменов. Побывав тут, они разъедутся по домам, расскажут про наше озеро — “жемчужину” и, уверен, захотят вернуться сюда уже с друзьями», — сказал Валуев.

Он отметил, что гиревой спорт знаком ему очень хорошо, что он занимался им в полной мере и во время занятий боксом, и во время занятий легкой атлетикой. «Мой тренер по легкой атлетике обязательной программой считал тренировки с гирей: нужно было определенное время посвящать жонглированию ею, так как это не только развивает силу, но и очень серьезно укрепляет связки», — объяснил Валуев.

Как рассказал президент Всероссийской федерации гиревого спорта (ВФГС) Игорь Солодов, в РФ этим видом спорта занимаются 210 тыс. человек. «У нас более 1,2 тыс. тренеров, по всей России зарегистрировано 344 отделений гиревого спорта, членами федерации гиревого спорта являются 64 региона», — добавил он.

Бурятия принимает этап Кубка мира и Международные соревнования серии Гран-при по гиревому спорту второй год подряд.

«Из пяти этапов Кубка мира, которые проводятся по всему земному шару, только три проводятся на постоянной основе — в Лас-Вегасе (США), Санкт-Петербурге и в поселке Энхалук. Наш, IV этап Кубка мира, ориентирован в основном на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). И мы настроены на то, что Бурятия к 2020 году должна стать центром развития гиревого спорта не только для восточных регионов нашей страны, но и для большинства стран АТР», — сказал депутат Народного Хурала Бурятии, председатель регионального отделения ВФГС в Республике Бурятия, заслуженный мастер спорта Сергей Леонов.
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