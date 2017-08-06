Албегов выиграл ЧР по тяжёлой атлетике в весе свыше 105 кг
Бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Руслан Албегов стал победителем чемпионата России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.
По сумме рывка и толчка он поднял 410 кг. Серебряную медаль завоевал Магомед Абуев, а замкнул тройку призёров Чингиз Могушков.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Мужчины. Весовая категория свыше 105 кг
1. Руслан Албегов — 410 кг (185 кг в рывке + 225 кг в толчке).
2. Магомед Абуев — 405 кг (185+220).
3. Чингиз Могушков — 402 кг (186+216).
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