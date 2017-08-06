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6 августа 2017, 13:54 | Летние: Тяжелая атлетика | Чемпионат.com

Албегов выиграл ЧР по тяжёлой атлетике в весе свыше 105 кг

Бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Руслан Албегов стал победителем чемпионата России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.

По сумме рывка и толчка он поднял 410 кг. Серебряную медаль завоевал Магомед Абуев, а замкнул тройку призёров Чингиз Могушков.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Мужчины. Весовая категория свыше 105 кг

1. Руслан Албегов — 410 кг (185 кг в рывке + 225 кг в толчке).
2. Магомед Абуев — 405 кг (185+220).
3. Чингиз Могушков — 402 кг (186+216).
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