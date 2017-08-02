Мкртумян, Халибеков и Панова победили на чемпионате России по тяжелой атлетике

Мкртумян выиграл соревнования для спортсменов, выступающих в весовой категории до 56 кг, набрав по сумме двух упражнений 242 кг (107 в рывке и 135 в толчке). Серебро взял Александр Краснов (228, 108+120), бронза у Алика Айнуллова (205, 90+115).

Халибеков (до 62 кг) показал результат 273 кг (125+148), вторым стал Павел Суханов (272, 125+147), замкнул тройку призеров Олег Лаптев (268, 125+143).

Панова (до 48 кг) победила с результатом 167 кг (71+96), второе место заняла Ольга Голованова (165, 72+93), Яна Мохина (161, 71+90) — третья.