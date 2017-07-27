Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Петросян погиб на Кубани

По данным местных СМИ, Петросян ушел из дома еще 20 июля, его тело без признаков насильственной смерти через четыре дня обнаружили в русле реки. Ему было 29 лет.

Как сообщили ТАСС в Следственном управлении СК по Краснодарскому краю, по факту смерти спортсмена проводится проверка, экспертиза установит точную причину его смерти.

Петросян побеждал на чемпионате Европы в 2007 и 2008 годах в весовой категории до 62 кг, также становился серебряным призером среди юниоров в 2006 году и чемпионом Европы среди юношей в 2005-м.