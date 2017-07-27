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27 июля 2017, 21:04 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Петросян погиб на Кубани

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике россиянин Сергей Петросян погиб в Краснодарском крае. Об этом сообщил в Facebook глава города Горячий Ключ Иван Федоровский.

По данным местных СМИ, Петросян ушел из дома еще 20 июля, его тело без признаков насильственной смерти через четыре дня обнаружили в русле реки. Ему было 29 лет.

Как сообщили ТАСС в Следственном управлении СК по Краснодарскому краю, по факту смерти спортсмена проводится проверка, экспертиза установит точную причину его смерти.

Петросян побеждал на чемпионате Европы в 2007 и 2008 годах в весовой категории до 62 кг, также становился серебряным призером среди юниоров в 2006 году и чемпионом Европы среди юношей в 2005-м.
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