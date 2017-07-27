Кузганбаева завоевала «золото» чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юношей и девушек

Казахстанская тяжелоатлетка Карина Кузганбаева завоевала золотую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юношей и девушек (до 17 лет) сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кузганбаева боролась за награду в весовой категории до 69 килограммов. В сумме двоеборья 16-летняя спортсменка подняла 200 (90+110) килограммов. Этого оказалось достаточно и для попадания в тройку лучших среди более старших участниц — на счету Кузганбаевой еще и «бронза» среди девушек до 20 лет, чьи соревнования проходят параллельно.

«Признаться честно, ожидала большего от себя. Планировала больше поднять, но что вышло, то вышло. Конечно, основной прицел был на победу среди девочек, но, как говорится, аппетит приходит во время еды, поэтому там на помосте и среди участниц постарше хотелось быть первой.

Ну ничего, у меня еще все впереди. Сделаю работу над ошибками, какие-то коррективы введем в тренировочный процесс, и, надеюсь, в следующий раз показать максимум, на какой я способна, — поделилась Кузганбаева.

Напомним, первенство Азии стартовало 24 июля в Катманду (Непал). Казахстан на данном чемпионате представлен семью спортсменами. Первую медаль команде принес Анатолий Савельев, который одержал победу в весовой категории до 62 килограммов среди юношей (до 17 лет), а также занял второе место среди юниоров (до 20 лет).