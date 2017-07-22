Московский тяжелоатлет Неляпенко стал победителем Спартакиады в весовой категории до 50 кг

Второе место занял Евгений Адамов из Владимирской области. Третьим стал представитель Крыма Александр Антонов.

Соревнования по тяжелой атлетике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.